Корабли ВМС Вьетнама отправились в Россию для участия в Армейских международных играх

ХАНОЙ, 13 июля. /ТАСС/. Два корабля военно-морских сил (ВМС) Вьетнама покинули во вторник военно-морскую базу Камрань в центральной части страны и отправились в Россию. Делегация вьетнамских ВМС примет участие в параде по случаю 325-летия создания ВМФ России в конце июля, а также будет впервые участвовать в Армейских международных играх, организуемых Министерством обороны РФ.

На соревнования, которые в этом году пройдут с 22 августа по 4 сентября, отправились два сторожевых фрегата - "Чан Хынг Дао" и "Куанг Чунг" с бортовыми номерами HQ015 и HQ016 соответственно. Эти корабли, поставленные на боевое дежурство в 2018 году, входили в партию из четырех сторожевых кораблей проекта 11661 ("Гепард" 3.9), построенных для Вьетнама Зеленодольским судостроительным заводом в Татарстане.

В настоящее время фрегаты выполняют задачи по защите морских рубежей Вьетнама в центральной части страны. Корабли этого типа оснащены артиллерийским, противокорабельным, зенитным и противолодочным вооружением. Они предназначены для поиска и борьбы с подводными, надводными и воздушными целями, несения дозорной службы, проведения конвойных операций, а также охраны морской экономической зоны.

Россия на протяжении многих десятилетий остается основным партнером Вьетнама в сфере военно-технического сотрудничества. В последние годы подписаны десятки контрактов на поставки Ханою новейших российских вооружений, в том числе и военно-морской техники. Помимо "Гепардов", в распоряжении ВМС Вьетнама теперь имеются шесть подводных лодок проекта 636.1 ("Варшавянка"), а также восемь ракетных катеров проекта 1241.8 ("Молния"), шесть из которых были построены на вьетнамских верфях при техническом содействии специалистов из РФ.