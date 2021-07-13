Членов коллегии выборщиков в Гонконге будут проверять на наличие двойного гражданства

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 июля. /ТАСС/. Члены коллегии выборщиков Гонконга и кандидаты в этот орган, который уполномочен избирать главу местной администрации и часть депутатов Законодательного совета, должны будут декларировать наличие у них и членов семей двойного гражданства. О таком новом требовании сообщила во вторник журналистам глава исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам.

"Декларация поможет работе специальной комиссии по проверке квалификации кандидатов", - пояснила она.

Эта комиссия, созданная недавно в соответствиями с реформой избирательной системы в Гонконге, призвана заниматься проверкой всех кандидатов на выборах. Она будет отказывать в регистрации лицам, которых признают "непатриотичными" или нарушающими положения закона о национальной безопасности, принятого летом прошлого года по инициативе Пекина. Этот проверочный орган, состоящий из семи человек, возглавил на прошлой неделе новый главный секретарь (второй по значимости пост) Джон Ли, курировавший ранее силовые структуры в Гонконге.

"Для нас это совершенно новая система", - отметила Кэрри Лам. По ее словам, процесс проверки кандидатов коснется не только претендентов на депутатские места, но и всех членов коллегии выборщиков, которая, в соответствии с реформой, будет расширена с 1 200 до 1 500 человек. Им придется сообщать в том числе о наличии у них паспортов британских заморских территорий (BNO, British National Overseas), которые власти КНР отказались признавать в январе текущего года в знак протеста против инициированной Лондоном иммиграционной программы для жителей Гонконга.

Избирательная реформа

31 мая в Гонконге вступили в силу изменения избирательного законодательства, инициированные Пекином. Реформа нацелена на обеспечение принципа "Гонконгом управляют патриоты". Он призван закрыть лазейку для проникновения "антикитайских элементов" в систему госуправления этого специального административного района КНР после принятия летом прошлого года закона о защите национальной безопасности.

Численность Законодательного совета Гонконга будет увеличена с 70 до 90. Состав коллегии выборщиков расширится на 300 мест - до 1,5 тыс. При этом данный орган будет не только избирать главу исполнительной власти, но и впервые распределять 40 мандатов в парламент. Еще 30 членов законодательного органа будут выдвигаться от лояльных властям отраслевых сообществ по профессиональному признаку. При этом там останется всего 20 мест для депутатов, избираемых путем прямого голосования в территориальных округах (раньше их было 35).

Все это означает, что сторонникам оппозиционных демократических партий теперь будет крайне сложно пробиться в состав законодательного органа. Парламентские выборы намечены на декабрь этого года, а в сентябре будет созвана коллегия выборщиков, избрание главы администрации Гонконга намечено на конец марта 2022 года.