Путин и Лукашенко проведут 13 июля встречу в Петербурге

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во вторник встретятся в Санкт-Петербурге. Это подтвердил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сегодня пройдет рабочая встреча в Санкт-Петербурге", - сказал он.

Ранее о визите Лукашенко в Россию сообщила пресс-служба белорусского лидера. "В Санкт-Петербурге состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, международную проблематику", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что визит "продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов".

Сообщается, что президентский борт Лукашенко уже вылетел с аэродрома Болбасово (Оршанского района Витебской области).

Последний личный контакт президентов двух государств состоялся в конце мая в Сочи в резиденции Бочаров Ручей. Тогда Путин и Лукашенко обсудили торгово-экономические отношения и борьбу с пандемией, в разговоре упоминался и инцидент с самолетом Ryanair. Президенты также совершили морскую прогулку.

1 июля Путин и Лукашенко провели телефонный разговор, в котором уделили внимание проблематике продолжающегося санкционного давления на Белоруссию и обсудили открытие большего количества рейсов "Белавиа" в Россию. В тот же день в онлайн-формате лидеры приняли участие в пленарном заседании VIII Форума регионов Белоруссии и России.