В Литве заявили, что нелегальных мигрантов перед проникновением в страну инструктируют

ВИЛЬНЮС, 13 июля. /ТАСС/. Организаторы нелегальной миграции проводят инструктаж выходцев из стран Азии и Африки перед их проникновением на территорию Литвы из соседней Белоруссии. С таким утверждением во вторник в эфире национального радио LRT выступил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"Они [нелегальные мигранты] сами рассказывают, что люди в камуфляже инструктируют их, как уничтожить документы, как вести себя во время опроса, что говорить, о чем не упоминать", - сказал он.

По словам министра, Литве известна часть организаторов нелегальной миграции. "Часть организаторов и исполнителей, предприятий, организаций, которые в этом участвуют и пользуются покровительством белорусских властей, нам известна", - заявил Анушаускас.

Как отметил глава Минобороны, якобы спровоцированная белорусскими властями волна миграции в Литву является ответом Минска на санкции ЕС. "Это ассиметричный ответ белорусского режима, который симметричные ответные меры применить не может", - сказал он.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 1 732 нелегала преимущественно из стран Азии, что в 21,4 раза больше, чем за весь 2020 год. Кабмин Литвы 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.