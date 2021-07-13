В Литве заявили, что стена на границе с Белоруссией нужна для предупреждения рисков

ВИЛЬНЮС, 13 июля. /ТАСС/. Физический барьер на границе с Белоруссией, через которую в Литву с территории соседней страны более месяца массово проникают нелегальные мигранты из государств Азии, необходим не только как средство сдерживания нелегалов, но и для предупреждения других рисков, связанных с незаконным пересечением границы. Об этом во вторник в эфире радиостанции "Жиню радияс" заявил Дарюс Кулешюс, советник президента Литвы по внешнеполитическим вопросам.

"Стена давно нужна не только из-за миграции, но и в связи с другими рисками. Граница охраняет от контрабанды, других преступных деяний", - заявил он. По словам советника, необходимо, чтобы стена была. "Просто так совпало, что в условиях миграционного кризиса мы должны с этим поторопиться", - сказал Кулешюс.

На территорию Литвы приходится 1 070 км внешних границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС. Граница с Белоруссией (679 км) является самой протяженной из рубежей Литвы со всеми соседними странами. Помимо технических средств (датчиков движения, термовизоров, видеокамер), которыми оснащаются данные пограничные зоны, Литва на сухопутном участке границы с Калининградской областью РФ построила в 2018 году проволочный забор высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля. В дальнейших планах было возведение заграждения на границе с Белоруссией, но они до сих пор не были реализованы. Около 60% этой границы физическим барьером не оснащены.

На прошлой неделе началось установление ограждения из колючей проволоки на тех участках границы, где этого барьера нет. Кроме того, как сообщил МВД, на границе будет построена стена.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 1 732 нелегала преимущественно из стран Азии, что в 21,4 раза больше, чем за весь 2020 год. Кабмин Литвы 2 июля в связи с миграционным кризисом объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.