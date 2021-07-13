Депутат Рады назвал сильной статью Путина

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Евгений Шевченко назвал сильной опубликованную в понедельник на сайте Кремля статью президента России Владимира Путина о единстве украинского и русского народов, а также выразил согласие с лидером РФ по вопросу о внешнем управлении Украины. Об этом парламентарий написал во вторник в своем Telegram-канале .

"Очень сильная смысловая статья со стороны Кремля. Выделены основные позиции по историческим событиям во взаимоотношениях России, Украины и Беларуси. Есть и видение будущего", - отметил депутат и согласился с тем, что на Украине углубится конфликт "вплоть до военной фазы, если продолжится здесь внешнее управление и антирусская идеология".

При этом, по его словам, "Украине нужно возвращать свою субъектность, освободившись от диктатуры запада", иначе страну "разорвут". В связи с этим Шевченко отметил необходимость изменения Киевом политического курса. "Уже сейчас понятно, что без изменения политического курса нам не обойтись", - сказал он и отметил роль Белоруссии. "И Белоруссия, как никто, нам нужна в примирении нас как внутри Украины, так и с Россией", - отметил депутат.

По его мнению, проблемы Украины не закончатся при нынешнем курсе, потому что, полагает парламентарий, начиная с 2004 года "украинские политики повернули страну против русских, а последнее время и против белорусов, не спросив этого у украинского народа". "Сменить своих соседей мы не сможем, менять нужно прежде всего политику в отношении собственных граждан, не согласных с националистами и американистами, и политику в отношении России и Белоруссии. Ведь это наши братские народы", - подчеркнул депутат.

Он также полагает, что Украине "пора проснуться от этого пьяного угара". "Пора идти на диалог, делать прагматичные поступки и научиться держать слово. Прежде всего перед своими людьми", - добавил Шевченко.

Депутат входил во фракцию президентской партии "Слуга народа" в Верховной раде, но в мае был исключен за то, что встречался в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он не раз посещал Белоруссию в последние месяцы, выступал в белорусских государственных СМИ в качестве эксперта, высказывая полную поддержку Лукашенко и действующим властям Белоруссии. Депутат, в частности, заявил в Минске местным СМИ, что поддержка Киевом санкций Европейского союза против Белоруссии и экономические проблемы Украины "продиктованы западными кураторами". Тогда руководство "Слуга народа" заявило, что поездка Шевченко в Белоруссию и его встреча с белорусским лидером носили частный характер и противоречат "порядку реализации внешней политики" Киева.