СМИ: Сингапур и Гонконг могут свернуть переговоры об упрощенных поездках для туристов

СИНГАПУР, 13 июля. /ТАСС/. Сингапур и Гонконг могут полностью свернуть переговоры об установлении упрощенного механизма туристических поездок из-за разного подхода к будущему пандемии коронавируса. Как ожидалось, во вторник стороны должны были объявить о новом этапе консультаций, в частности, введения требования об обязательной вакцинации для поездок. Однако, как пишет газета The Straits Times, в понедельник данное решение было отменено.

По информации издания, причиной стало требование законодателей Гонконга свернуть переговоры с Сингапуром, который объявил, что не будет добиваться "нулевой заболеваемости коронавирусом". Между тем в Гонконге это требование называлось одним из главных для открытия границ с материковым Китаем.

Как пишет газета, в этом специальном административном районе КНР опасаются ввоза штамма "дельта", который может стремительно распространиться в густонаселенном мегаполисе. Одновременно в Гонконге отмечается низкий уровень вакцинации, на сегодняшний день обе дозы получили только 24% жителей.

Вместе с тем правительство Сингапура недавно заявило, что разрабатывает стратегию так называемой новой реальности, когда коронавирус перейдет из разряда пандемии в эндемию. Власти подчеркивают необходимость научиться жить с этим вирусом, который вряд ли исчезнет, и новые случаи будут постоянно отмечаться. Одним из главных условий возвращения к нормальной жизнедеятельности здесь называют массовую вакцинацию. Согласно прогнозам, к концу месяца полностью вакцинированы будут 50% жителей.

Сингапур и Гонконг дважды пытались запустить механизм упрощенных туристических поездок, который позволил бы освободить от карантина. Однако каждый раз это откладывалось из-за вспышек заболеваемости.