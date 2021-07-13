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Кризис на Украине

Глава миссии Красного Креста на Украине прибыла в Донецк

В планах Флоранс Жиллетт - встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным, сотрудниками донецкого офиса МККК, получателями гуманитарной помощи

ДОНЕЦК, 13 июля. /ТАСС/. Глава миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) на Украине Флоранс Жиллетт прибыла с визитом в Донецк. Об этом во вторник сообщили в донецком офисе МККК.

"Флоранс Жиллетт прибыла в Донецк, - говорится в сообщении Донецкого агентства новостей. - В планах - встречи с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным, сотрудниками донецкого офиса МККК, получателями гуманитарной помощи".

Жиллетт возглавляет делегацию МККК на Украине с 3 марта 2019 года. Последний раз она посещала Донецк в августе 2020 года. Тогда глава миссии побывала в районах ДНР на линии соприкосновения сторон конфликта и передала нуждающимся жителям гуманитарную помощь.

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