Талибы заявили, что афганская территория не будет использована против других стран

"Что касается иностранцев, желающих использовать Афганистан в качестве базы [для нанесения ударов] против других государств, мы ["Талибан"] взяли на себя обязательство, что не примем их, будь то одиночки или группировки, настроенные против любой другой страны, включая Китай, - приводит его слова во вторник газета Nation. - Мы не допустим в Афганистане ни открытой вербовки, ни обучения, ни сбора средств для какой-либо группировки."

Столкновения между правительственными силами и талибами активизировались после сделанного 14 апреля президентом США Джо Байденом заявления о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на начало июля США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. На данный момент движение "Талибан" контролирует районы Афганистана вдоль границ с пятью странами - Ираном, Таджикистаном, Туркменией, КНР и Пакистаном. Кабул планирует массированное контрнаступление на сторонников движения.