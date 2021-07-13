МИД Китая выразил протест США из-за вмешательства в дела Гонконга

ПЕКИН, 13 июля. /ТАСС/. Китай выразил протест из-за проявления двойных стандартов в отношении Гонконга и вмешательства во внутренние дела КНР. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь во вторник на регулярной пресс-конференции прокомментировал сообщения СМИ о том, что администрация Джо Байдена намерена предупредить американские компании о рисках работы в Гонконге.

"Мы уже многократно заявляли о своей позиции по Гонконгу. Выступаем против вмешательства США во внутренние дела Китая под предлогом Гонконга", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. "Основной закон Гонконга и другие соответствующие правовые акты в полной мере защищает законные права и интересы иностранных инвесторов", - добавил дипломат.

Как отметил он, после принятия закона об обеспечении нацбезопасности в Гонконге в прошлом году ситуация в городе стабилизировалась. "Такое предупреждение американской стороны противоречит фактам, что является типичным примером проявления двойных стандартов и политизации", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила во вторник о том, что Белый дом планирует предупредить американский бизнес о рисках работы в Гонконге. Среди вероятных угроз - доступ правительства КНР к информации, которую иностранные компании хранят в Гонконге, а также новые законодательные акты, которые позволяют Пекину вводить санкции против иностранных предприятий за соблюдение санкционного режима в отношении частных и юридических лиц из КНР.