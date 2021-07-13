Зеленский заявил, что доволен встречей с Меркель в Берлине

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остался доволен итогами встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая состоялась в Берлине 12 июля. Об этом он заявил во вторник в интервью журналистам, которое транслировалось в Youtube-канале форума "Украина 30".

"Я в целом удовлетворен нашей встречей, она была неожиданно долгой, действительно более 4 часов. Она состоялась из двух частей. Часть первая - тет-а-тет, мы обсуждали некоторые вопросы важные, а потом уже проговорили в принципе повестку нашей встречи", - сказал он. Во второй части встречи, которая состоялась после общения с прессой, продолжил Зеленский, стороны уже развернуто поговорили "о важных вещах".