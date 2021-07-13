Зеленский заявил, что мог бы обсудить с Путиным его статью при личной встрече

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский готов обсудить на встрече с президентом России Владимиром Путиным статью "Об историческом единстве русских и украинцев", опубликованную в понедельник на сайте Кремля. Об этом украинский лидер заявил во вторник, общаясь с журналистами.

"Мне кажется, что важно, что некоторые вещи и, кстати, про которые он (Путин) написал, мы могли бы проговорить. Наверное, я бы предоставил ему много материала, которым также можно воспользоваться в другой статье, в будущей", - отметил Зеленский.

Украинский лидер поприветствовал факт выхода статьи на двух языках - русском и украинском. "В этом направлении я поддерживаю это решение", - подчеркнул он. В то же время президент Украины признал, что пока полностью не прочитал статью из-за нехватки свободного времени, однако пообещал ее изучить.