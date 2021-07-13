Власти Гаити намерены провести всеобщие выборы до конца года

ГАВАНА, 13 июля. /ТАСС/. До конца этого года в Гаити пройдут всеобщие выборы как и планировалось при президенте Жовенеле Моизе, который был убит во время нападения на его резиденцию. Об этом заявил в понедельник исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф на встрече с руководством Временного избирательного совета (ВИС) карибской республики, сообщила на своем сайте газета Diario Libre.

Жозеф выразил "решимость" завершить важнейшие проекты, реализация которых началась при Моизе. В частности, это касается проведения всеобщих выборов, которые ранее были намечены на 26 сентября.

И.о. премьер-министра не уточнил во время встречи с членами ВИС, будут ли перенесены сроки выборов и на какую конкретно дату. Он также ничего не сказал насчет референдума по принятию новой конституции Гаити, который при президенте Моизе планировалось провести одновременно с процессом голосования.

До и после убийства Моиза международное сообщество указывало на необходимость проведения всеобщих выборов в Гаити для стабилизации обстановки в стране и создания более стабильной политической системы. Справедливый и открытый избирательный процесс откроет путь для преодоления острых партийных разногласий, которые на протяжении длительного времени отмечаются в карибской республике.

Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в больницу. Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и Вооруженных сил Гаити". Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.