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Зеленский ожидает предложения по гарантиям безопасности после встречи Меркель с Байденом

Президент Украины отметил, что Меркель со всеми знаниями и со всей информацией насчет "Северного потока" и данными насчет военных учений "Запад-2021" приедет в США

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Украина надеется получить гарантии безопасности в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2" после встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, намеченной на 15 июля. Об этом во вторник заявил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.

Он отметил, что Меркель "со всеми знаниями и со всей информацией насчет "Северного потока", а также со всей информацией насчет военных [российско-белорусских] учений "Запад-2021" приедет в США. "Это также очень важно, и после этой встречи мы получим, скажем так, их предложения по гарантиям безопасности для Украины", - полагает Зеленский.

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