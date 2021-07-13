Зеленский ожидает предложения по гарантиям безопасности после встречи Меркель с Байденом

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Украина надеется получить гарантии безопасности в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2" после встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, намеченной на 15 июля. Об этом во вторник заявил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.

Он отметил, что Меркель "со всеми знаниями и со всей информацией насчет "Северного потока", а также со всей информацией насчет военных [российско-белорусских] учений "Запад-2021" приедет в США. "Это также очень важно, и после этой встречи мы получим, скажем так, их предложения по гарантиям безопасности для Украины", - полагает Зеленский.