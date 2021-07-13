Посол Франции: членство Украины в НАТО пока не представляется реалистичным

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Членство Украины в НАТО пока представляется маловероятным, поэтому Киев должен сосредоточиться на внутреннем процессе реформ. Об этом заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

"Мы отдаем предпочтение и настаиваем на реализации того, что было решено в прошлом году, в частности, в рамках расширенного партнерства между НАТО и Украиной", - отметил он в интервью ТСН.ua.

Посол подчеркнул, что для получения ПДЧ (Плана действий по подготовке к членству) и членства в НАТО Украина должна "построить консенсус". "Сейчас консенсус, как я уже говорил, заключается в реализации того, что существует, о чем уже было заявлено, в частности, в заключительном коммюнике саммита НАТО в Брюсселе. Поэтому давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая пока не является реалистичной", - сказал де Понсен.

Стремление Украины в НАТО

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами НАТО, однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления в организацию. При этом, по оценкам брюссельских экспертов, за 12 лет Киев и Тбилиси скорее отдалились от перспективы вступления в альянс. НАТО не принимает государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны.

Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.