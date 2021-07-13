В Белоруссии открыли уголовное дело после попытки поджечь дом депутата Гайдукевича

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Следственное управление Комитета госбезопасности Белоруссии возбудило уголовное дело по статье о терроризме в связи с попыткой поджога дома белорусского депутата Олега Гайдукевича. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Следственным управлением Комитета государственной безопасности Республики Беларусь 12.07.2021 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 289 Уголовного кодекса Республики Беларусь ("Акт терроризма"), по факту попытки поджога дома депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь (нижней палаты парламента республики - прим. ТАСС) Олега Гайдукевича", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

11 июля глава Либерально-демократической партии Белоруссии и депутат Олег Гайдукевич сообщил, что в его дом ночью бросили бутылки с зажигательной смесью, одна из них загорелась. В результате инцидента никто не пострадал. Депутат добавил, что неоднократно получал угрозы после президентских выборов августа прошлого года и связывает это со своей политической деятельностью.