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Акции протеста на Кубе

Глава МИД Испании потребовал освобождения задержанной на Кубе журналистки

Сотрудницу СМИ задержали по подозрению в преступлениях против безопасности государства, отмечает газета ABC

МАДРИД, 13 июля. /ТАСС/. Власти Испании потребовали освобождения задержанной на Кубе независимой журналистки Камилы Акосты, которая, среди прочего, работает на испанскую газету ABC. Об этом написал во вторник в Twitter глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

"Испания защищает право на свободную и мирную демонстрацию [граждан Кубы] и просит власти Кубы уважать его, - отметил министр. - Мы требуем незамедлительного освобождения Камилы Акосты".

По версии ABC, журналистка была задержана по подозрению в "преступлениях против безопасности государства". По версии издания, помимо нее были задержаны еще около двадцати представителей СМИ. До ареста Акоста освещала для испанской газеты протесты в Гаване.

' Евгений Задорожный/ТАСС/Ruptly/Reuters'

Ранее государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.

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ИспанияКубаАкции протеста на Кубе
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