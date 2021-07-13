Глава МИД Испании потребовал освобождения задержанной на Кубе журналистки

МАДРИД, 13 июля. /ТАСС/. Власти Испании потребовали освобождения задержанной на Кубе независимой журналистки Камилы Акосты, которая, среди прочего, работает на испанскую газету ABC. Об этом написал во вторник в Twitter глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

"Испания защищает право на свободную и мирную демонстрацию [граждан Кубы] и просит власти Кубы уважать его, - отметил министр. - Мы требуем незамедлительного освобождения Камилы Акосты".

По версии ABC, журналистка была задержана по подозрению в "преступлениях против безопасности государства". По версии издания, помимо нее были задержаны еще около двадцати представителей СМИ. До ареста Акоста освещала для испанской газеты протесты в Гаване.