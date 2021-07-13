Глава МИД Испании потребовал освобождения задержанной на Кубе журналистки

МАДРИД, 13 июля. /ТАСС/. Власти Испании потребовали освобождения задержанной на Кубе независимой журналистки Камилы Акосты, которая, среди прочего, работает на испанскую газету ABC. Об этом написал во вторник в Twitter глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.
"Испания защищает право на свободную и мирную демонстрацию [граждан Кубы] и просит власти Кубы уважать его, - отметил министр. - Мы требуем незамедлительного освобождения Камилы Акосты".
По версии ABC, журналистка была задержана по подозрению в "преступлениях против безопасности государства". По версии издания, помимо нее были задержаны еще около двадцати представителей СМИ. До ареста Акоста освещала для испанской газеты протесты в Гаване.
Ранее государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.