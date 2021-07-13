В МИД Франции заявили, что признание вакцин в ЕС является вопросом научного порядка

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Одобрение вакцин от коронавируса на территории ЕС является вопросом научного порядка. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Франции, отвечая на вопрос ТАСС о позиции госсекретаря при французском внешнеполитическом ведомстве Клемана Бона по поводу российских и китайских вакцин от COVID-19.

"Действующая европейская структура основана на признании вакцин, зарегистрированных Европейским агентством лекарственных средств", - сказал он. "На данный момент таких вакцин четыре. Это вопрос научного порядка", - подчеркнул представитель МИД.

Комментируя заявления МИД РФ о том, что Москва осуждает Париж за дискриминационные заявления Клемана Бона о российских и китайских вакцинах от коронавируса, французский дипломат отметил, что "такие заявления неприемлемы и не заслуживают других комментариев".

8 июля Клеман Бон, выступая в эфире телеканала France 2, заявил, что Франция считает, что странам ЕС не следует признавать вакцины от коронавируса, созданные в России и Китае. Позже он также высказал сожаление, что Греция допускает на свою территорию пассажиров, которым были сделаны прививки от COVID-19 вакцинами, произведенными в РФ или КНР. "Мы не осуждаем Грецию, но предпочитаем, чтобы в Европе были признаны лишь те четыре вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств", - сказал Бон.

В воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что Москва осуждает Париж за дискриминационные заявления Бона о российских и китайских вакцинах от коронавируса.