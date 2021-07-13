Госдеп: США изменят санкции в отношении Венесуэлы при условии прогресса в демократии

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. США могут пересмотреть и изменить действующие в отношении Венесуэлы санкции, если увидят прогресс в демократии и обеспечении стабильности. Об этом заявил во вторник первый заместитель помощника госсекретаря Кевин О`Рейли, выступая в ходе видеосеминара вашингтонского Атлантического совета.

"Мы всегда ясно заявляли, что в этом (вопросе облегчения санкций) есть гуманитарный приоритет. Если мы видим формирование условий, то предпримем шаги, как сделали вчера в отношении бытового газа (Министерство финансов США на год разрешило экспорт нефтяного газа в Венесуэлу)", - сказал О`Рейли, представляющий бюро Госдепартамента по делам Западного полушария.

Чиновник при этом утверждал, что американские рестрикции являются в основном не карательными, а стимулирующими, чтобы "изменить поведение". "Что касается выборов и в целом демократической системы, то если мы увидим подлинно всеобъемлющие меры, которые приблизят венесуэльцев к стабильности и демократии, верховенству закона, если мы увидим [принятие] норм, обеспечивающих этот процесс, <...> мы пересмотрим и, возможно, изменим наши санкции, - отметил он. - Это обязательство правительства США в отношении данного процесса".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 6 июля на встрече со сторонниками предостерег США от вмешательства во внутренние дела страны. Встреча была посвящена предстоящим 21 ноября региональным и муниципальным выборам.

Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.