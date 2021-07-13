Суд Испании не стал приостанавливать решение кабмина о помиловании каталонских политиков

МАДРИД, 13 июля. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Испании не стал временно приостанавливать решение правительства страны о помиловании каталонских политиков, осужденных за их роль в организации незаконного референдума о независимости региона 2017 года. Об этом говорится в распространенном во вторник решении юридической инстанции.

Обжалование помилований было подано тремя представителями центристской партии "Граждане" и крайне правой партией "Вокс". ВС "отклонил просьбу трех руководителей партии "Граждане", как и "Вокс", о предварительном приостановлении действия королевских указов о помиловании" каталонских политиков, сообщили в пресс-службе суда.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали ранее никогда не применявшуюся 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.

В октябре 2019 года ВС вынес вердикт по делу сепаратистских политиков, которые причастны к организации референдума, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате.

22 июня текущего года правительство Испании одобрило помилование осужденных, хотя ВС выступил против данной меры.