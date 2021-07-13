В МИД Кубы заявили, что Twitter стал платформой для координации кампании против республики

ГАВАНА, 13 июля. /ТАСС/. Социальная сеть Twitter использовалась организаторами информационной кампании против Кубы до и в день массовых протестов, а ее администрация могла потворствовать искажению информации. Об этом во вторник сообщается на сайте МИД Кубы.

"Я призываю Twitter и правительство США официально признать или опровергнуть, что политические манипуляторы активно использовали группы ботов, троллей, а также координируемых пользователей для мобилизации этой кампании против Кубы, - приводятся в заявлении ведомства слова его главы Бруно Родригеса Паррильи. - Мы предоставим обширную информацию об этих обвинениях правительству США и компании Twitter, по которым у нас есть все доказательства".

По словам министра, 5 июля в соцсети из медиалаборатории, расположенной во Флориде, была запущена кампания "Гуманитарное вмешательство на Кубу". Он подчеркнул, что, несмотря на жалобы, Twitter не применял свои собственные правила для предотвращения призывов к убийствам и насилию.

"[Они должны] сказать, правда ли, что системы геолокации учетных записей были изменены, чтобы обмануть людей и создать у них впечатление, что большая часть [пишущих сообщения] находится на Кубе, когда это в действительности не так", - добавил глава дипведомства Кубы.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.