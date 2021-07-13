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Арсен Аваков подал в отставку с поста главы МВД Украины

Глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил, что подал заявление об отставке.

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УкраинаАваков, Арсен Борисович
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