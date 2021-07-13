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Политический кризис в Мьянме

Экс-госсоветнику Мьянмы Аун Сан Су Чжи грозит до 75 лет тюрьмы по 10 делам

Четыре новых обвинения связаны с коррупцией и должны быть приняты в Высоком суде Мандалая 22 июля, отмечает адвокат политка Кин Маун Зо

БАНГКОК, 13 июля. /ТАСС/. Отстраненному от управления страной государственному советнику Мьянмы Аун Сан Су Чжи грозит до 75 лет тюремного заключения, после того, как военные предъявили ей четыре новых обвинения в коррупции. Как во вторник сообщил ее адвокат Кин Маун Зо, количество дел, по которым она проходит, уже достигло 10.

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"Если суд решит, что она должна отбывать наказание одно за другим, то ей может грозить 75 лет лишения свободы по всем десяти делам, - приводит его слова газета The Irrawaddy. - По делам, имеющим политическое значение, приговоры обычно бывают следующими подряд".

По его данным, четыре новых обвинения связаны с коррупцией и должны быть приняты в Высоком суде Мандалая 22 июля. Предполагается, что к тому времени защита будет знать все детали дел. "Обвинения неясны, так как адвокаты не могут ознакомиться с первыми информационными сообщениями и другими документами полиции", - отметил он. Два дела касаются только Аун Сан Су Чжи, с двумя остальными, помимо нее, связаны другие обвиняемые.

76-летняя Аун Сан Су Чжи находится под домашним арестом после прихода военных к власти в начале февраля этого года. Она уже предстала перед судом по шести другим обвинениям. В частности, ей предъявлены обвинения в подстрекательстве к мятежу, нарушении закона об импорте и экспорте, закона о ликвидации последствий стихийных бедствий.

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