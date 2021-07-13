Экс-госсоветнику Мьянмы Аун Сан Су Чжи грозит до 75 лет тюрьмы по 10 делам

БАНГКОК, 13 июля. /ТАСС/. Отстраненному от управления страной государственному советнику Мьянмы Аун Сан Су Чжи грозит до 75 лет тюремного заключения, после того, как военные предъявили ей четыре новых обвинения в коррупции. Как во вторник сообщил ее адвокат Кин Маун Зо, количество дел, по которым она проходит, уже достигло 10.

"Если суд решит, что она должна отбывать наказание одно за другим, то ей может грозить 75 лет лишения свободы по всем десяти делам, - приводит его слова газета The Irrawaddy. - По делам, имеющим политическое значение, приговоры обычно бывают следующими подряд".

По его данным, четыре новых обвинения связаны с коррупцией и должны быть приняты в Высоком суде Мандалая 22 июля. Предполагается, что к тому времени защита будет знать все детали дел. "Обвинения неясны, так как адвокаты не могут ознакомиться с первыми информационными сообщениями и другими документами полиции", - отметил он. Два дела касаются только Аун Сан Су Чжи, с двумя остальными, помимо нее, связаны другие обвиняемые.

76-летняя Аун Сан Су Чжи находится под домашним арестом после прихода военных к власти в начале февраля этого года. Она уже предстала перед судом по шести другим обвинениям. В частности, ей предъявлены обвинения в подстрекательстве к мятежу, нарушении закона об импорте и экспорте, закона о ликвидации последствий стихийных бедствий.