Bloomberg сообщил об отключении сайтов, связанных с хакерами из группировки REvil

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, отключены. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков в сфере информационной безопасности.

По их данным, при попытке посетить сайт, на котором члены группировки обычно размещают свои заявления, появляется оповещение о том, что эта страница не найдена. Как подчеркивает Bloomberg, аналогичным образом ситуация обстоит и с другими ресурсами, связанными с хакерами из REvil, которая якобы стоит за кибератаками на подразделения мясоперерабатывающей компании JBS и компанию - производителя программного обеспечения Kaseya.

Источники агентства не называют причин, повлекших отключение связанных с хакерами сайтов. По их данным, доступ к ресурсам пропал приблизительно в 01:00 по времени Восточного побережья США (08:00 мск).

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе СМИ приписывают атаку, совершенную в начале июля на сети IT-компании Kaseya.

Президент России Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.