США предложили России расширить научное сотрудничество по климату

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри на встрече в Москве со спецпредставителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым предложил расширять научное сотрудничество между двумя странами. Об этом сообщает во вторник аппарат Эдельгериева.

"РФ и США подчеркнули важность строгих научных данных при принятии решений и в обсуждении отталкивались от информации межправительственной группы экспертов по изменению климата. Российская сторона обратила внимание на разрабатываемую в настоящей момент федеральную научно-техническую программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021-2030 годы, направленную, помимо прочего, на изучение климата, механизмов адаптации к климатическим изменениям и их последствиям. Американская сторона предложила расширять научное сотрудничество между двумя странами", - говорится в сообщении.

Широкий круг вопросов

В ходе консультаций, продолжавшихся более трех часов, стороны затронули широкий круг вопросов, включая низкоуглеродное развитие и актуальные тенденции по декарбонизации мировой торговли. Также Керри представил меры, реализуемые США для сокращения выбросов парниковых газов, особенно отметив необходимость достижения температурных целей Парижского соглашения. Выражено желание оставить за скобками политические разногласия для совместного противодействия изменению климата, отметили в аппарате Эдельгериева.

"Стороны поблагодарили друг друга за честную дискуссию, открывающую дорогу для дальнейшего сотрудничества между Россией и США на климатическом треке. Руслан Эдельгериев положительно отметил первые шаги новой американской администрации по сокращению выбросов парниковых газов. Стороны договорились продолжить дискуссию в рабочем формате, а также в рамках совещания на уровне министров по климату, которое пройдет 25-26 июля в Лондоне", - уточнили в сообщении.

Также на встрече Эдельгериев подчеркнул последовательность национальной климатической политики и напомнил о совокупном объеме сокращения выбросов парниковых газов с 1990 года, превышающем 41 млрд тонн CO2-эквивалента. Обе стороны отметили наличие значительного потенциала в России по созданию новых отраслей экономики, в том числе для производства экологически чистого водорода, технологий поглощения и накопления углерода из атмосферы, а также по развертыванию атомных реакторов четвертого поколения.

"Российская делегация последовательно отстаивает необходимость достижения температурных целей Парижского соглашения, а именно ограничить прирост среднемировой температуры намного ниже 2 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем и приложить все усилия по ограничению роста температуры ниже 1,5 градуса Цельсия. Рассматриваем данный показатель как первостепенный, что подчеркивает необходимость повышения поглощения углекислого газа из атмосферы, в том числе лесами и другими экосистемами", - подчеркнули в аппарате Эдельгериева.