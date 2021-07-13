МИД Армении считает недопустимым визиты иностранных послов в города Шуши и Гадрут

ЕРЕВАН, 13 июля. /ТАСС/. МИД Армении считает неприемлемым визит некоторых иностранных послов, аккредитованных в Азербайджане, в города Гадрут и Шуши в Нагорном Карабахе, в связи с чем во внешнеполитическое ведомство республики были вызваны главы диппредставительств этих стран. Об этом во вторник сообщила пресс-служба МИД Армении.

"Послам были вручены обращения к правительствам своих стран, в которых, в частности, говорилось, что Армения считает абсолютно неприемлемым визит аккредитованных в Азербайджане дипломатических представителей на оккупированные территории Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика), в том числе в Гадрут и исторический центр Арцаха - Шуши", - отмечается в заявлении МИД Армении.

Как говорится в заявлении, "в МИД подчеркнули, что власти Азербайджана таким способом пытаются узаконить агрессию против народа Арцаха, усилить собственные претензии по силовому разрешению конфликта". "В ходе всех встреч подчеркивалось, что участие дипломатических представителей в таких визитах противоречит духу сотрудничества между Республикой Армения и этими странами, а также позиции сопредседателей минской группы ОБСЕ", - отмечается в заявлении.

Около сотни представителей дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, 9-10 июля отправились с двухдневным визитом на территории Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Баку во время войны осенью 2020 года, в том числе и города Шуши и Гадрут.

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, Сюникская и Гегаркуникская области Армении стали граничить с Азербайджаном. Ситуация там обострилась 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области, углубившись на территорию Армении на 3,5 км. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы.

Тем не менее обе стороны по-прежнему периодически сообщают о новых инцидентах. Так, 27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что военные занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении.