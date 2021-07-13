Спецпредставитель США по климату назвал продуктивными переговоры с коллегой из России

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри охарактеризовал как продуктивные переговоры со своим российским коллегой Русланом Эдельгериевым, состоявшиеся во вторник в Москве. Соответствующую оценку этой встрече Керри дал в записи в своем Twitter.

"Спасибо моему российскому коллеге - спецпредставителю президента по вопросам климата Руслану Эдельгериеву - за продуктивное обсуждение возможности выработки более амбициозных целей в сфере климата, в том числе благоприятных возможностей и вызовов в областях энергетики, лесного хозяйства, а также по другим вопросам", - написал Керри, работающий в структуре Госдепартамента США.

Американский эмиссар начал в понедельник трехдневный визит в Москву, был принят министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В 2013-2017 годах Керри занимал должность госсекретаря США, многократно встречался в этом качестве с Лавровым. До переговоров в Москве Керри, уже будучи спецпредставителем США по климату, встретился с Лавровым в Нью-Дели в апреле этого года, в ходе рабочего визита главы МИД России в Индию. 1 июля Лавров и Керри провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили российско-американское сотрудничество по климату и договорились продолжить интенсивные двусторонние контакты в этой сфере в развитие итогов саммита в Женеве 16 июня.