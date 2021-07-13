Южная Осетия заявила о регулярных нарушениях своего воздушного пространства Грузией

ЦХИНВАЛ, 13 июля. /ТАСС/. Южная Осетия в ходе переговоров в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) заявила о фактах нарушения воздушного пространства республики авиацией Грузии. Об этом сообщил журналистам глава югоосетинской делегации в рамках МПРИ Егор Кочиев во вторник по итогам встречи, состоявшейся на югоосетино-грузинской границе в районе села Эргнети Горийского района Грузии.

"В ходе встречи обсуждались вопросы полетов беспилотных летательных аппаратов, которые регулярно нарушают воздушное пространство республики. А также залеты со стороны Грузии пилотируемых летательных аппаратов, за последний месяц таких случаев было два - один раз воздушное пространство Южной Осетии пересек вертолет, и второй раз - легкомоторный самолет", - сказал Кочиев. Он отметил, что югоосетинская сторона указала представителям Грузии на недопустимость подобных действий, добавив, что "это прямой путь к инциденту, ответственность за который целиком ляжет на грузинскую сторону".

"Кроме того, очередной раз представители Южной Осетии напомнили и международным посредникам, и представителям Грузии, что дестабилизация в регионе началась с выставления грузинского поста у югоосетинского села Уиста (Цнелис), и путь к урегулированию этой ситуации лежит через вывод грузинского поста с территории Южной Осетии", - подчеркнул Кочиев.

В августе 2019 года Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его. На встрече в формате МПРИ 29 августа при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза делегация Южной Осетии потребовала убрать грузинский блокпост и покинула встречу из-за отказа Грузии пойти на компромисс. После этого Южная Осетия выставила у села блокпосты и усилила присутствие в приграничном районе.

В КГБ Южной Осетии 12 сентября 2019 года заявили, что грузинская сторона увеличивает группировку на границе с Южной Осетией и строит новые блокпосты. Вслед за этим власти Южной Осетии полностью закрыли пункты пропуска на границе с Грузией. Позже в КГБ дважды сообщали о стрельбе на границе со стороны Грузии, а также отметили "беспрецедентный рост случаев полетов грузинских дронов военного и полицейского образца в приграничной зоне".

В июле прошлого года Южная Осетия возобновила переговоры в формате МПРИ. По словам главы югоосетинский делегации Егора Кочиева, основной причиной тому послужило обострение обстановки на границе, которая привела к стрельбе.

Встречи МПРИ

Встречи в формате МПРИ проходят на регулярной основе с 2009 года. В них традиционно участвуют представители Южной Осетии, России и Грузии, они проводятся при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза. На них традиционно обсуждаются инциденты, происходящие в районе границы Южной Осетии с Грузией.