В МИД Белоруссии заявили, что решение СПЧ ООН не отражает реальную ситуацию в республике

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. МИД Белоруссии в связи с принятием Советом по правам человека ООН резолюции по республике заявил, что его решения необъективны, не отражают реальную ситуацию и служат предлогом для давления Запада на отдельные государства.

"Решения Совета ООН по правам человека в отношении страновых ситуаций уже очень давно не отражают реальную ситуацию с правами человека в мире. Они служат предлогом для давления и санкций коллективного Запада против не подчиняющихся его диктату государств", - сказано в комментарии белорусского внешнеполитического ведомства, размещенном на его сайте во вторник.

В МИД указали на то, что резолюцию не поддержали большинство членов Совета, так как количество голосов "против" и "воздержавшихся" превышает число стран, проголосовавших "за" ее принятие. "Беларусь никогда не согласится признавать навязанное фактически силой предвзятое и несправедливое мнение меньшинства", - подчеркивается в комментарии.

"Если бы Совет ООН по правам человека имел возможность объективно рассматривать страновые ситуации, то практически все западные государства должны были бы получить отдельные резолюции", - считают в Минске. При этом МИД отмечает, что Белоруссия как полноправный член ООН "продолжит добиваться того, чтобы ситуация с правами человека в западных государствах не оставалась за рамками международного контроля".

Совет по правам человека ООН на 47-й сессии одобрил резолюцию "Ситуация с правами человека в Беларуси". Члены Совета выразили озабоченность нарушениями прав человека в стране. Документ предусматривает продление мандата спецдокладчика по правам человека в Белоруссии на один год и призывает власти взаимодействовать с ним и вернуться к диалогу, а также дать ему возможность посещать республику и общаться с заинтересованными лицами в правительстве и из числа гражданского общества.