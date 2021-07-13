Колумбия заявила о сотрудничестве с другими странами по делу об убийстве президента Гаити

ООН, 13 июля. /ТАСС/. Колумбии важно прояснить, как в группе убийц президента Гаити Жовенеля Моиза оказались бывшие колумбийские военные, поэтому Богота сотрудничает с другими странами в расследовании этого преступления. Об этом заявила во вторник журналистам вице-президент, глава МИД Колумбии Марта Лусия Рамирес.

"Колумбийские власти и судебная система работают вместе с правоохранительными и разведывательными органами других стран, чтобы помочь Гаити установить всех ответственных за это преступление, - сказала она. - Для нас очень важно прояснить, что случилось, почему там были бывшие члены Вооруженных сил Колумбии".