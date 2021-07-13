DEA подтвердило, что один из подозреваемых в убийстве лидера Гаити был его информатором

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Американское Управление по борьбе с распространением наркотиков (DEA) подтвердило, что один из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза был ранее информатором этого ведомства, работающего при Министерстве юстиции США.

"Временами один из подозреваемых в убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза был конфиденциальным источником DEA", - сообщил во вторник корреспонденту ТАСС официальный представитель данной американской спецслужбы.

Согласно изложенной им информации, "после убийства президента Моиза подозреваемый вышел на связь со своими контактами в DEA". "Должностные лица DEA, занимающиеся Гаити, настоятельно призвали подозреваемого сдаться местным властям и вместе с сотрудником Госдепартамента США передали гаитянскому правительству информацию, которая помогла с явкой с повинной и арестом подозреваемого, а также еще одного лица", - заверил представитель американской спецслужбы.

По его словам, его ведомство "находится в курсе сообщений о том, что убийцы президента Моиза кричали во время нападения DEA". "[Однако] они не действовали от лица DEA", - подчеркнул представитель американских компетентных органов.

Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Во время нападения первая леди этой карибской страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и Вооруженных сил Гаити". Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.