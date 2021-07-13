Зеленский предложил назначить главой МВД Украины депутата "Слуги народа" Монастырского

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский после заявления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова предложил назначить на этот пост главу комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, депутата от партии "Слуга народа" Дениса Монастырского. Об этом во вторник по итогам заседания фракции сообщил депутат "Слуги народа" Александр Качура.

"Президент предложил Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел. Фракция поддержала предложение аплодисментами. Голосование [в Верховной раде] за назначение состоится уже в эту пятницу", - написал он в Telegram-канале.

"По итогам [заседания] фракции я могу сказать, что принял самое сложное решение в своей жизни, ответив "да" на предложение президента возглавить министерство внутренних дел. Я понимаю, на какую жертву я иду как человек, личность, политик, но я сделал этот выбор и буду претендовать на должность", - прокомментировал журналистам Монастырский выдвижение его на пост министра.

Ранее Аваков, который занимал должность министра внутренних дел Украины с февраля 2014 года, сообщил, что подал заявление об отставке. Голосование по этому вопросу в Верховной раде запланировано на 15 июля.

Денис Монастырский - юрист из Хмельницкого, преподавал в Хмельницком университете управления и права. В 2015-2019 годах был экспертом программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего. На парламентских выборах 2019 года Монастырский избран в Верховную раду по списку партии "Слуга народа". Он также был членом комиссии по формированию Государственного бюро расследований, а в настоящее время занимает пост председатель комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности.