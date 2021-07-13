Тбилиси и Баку стали городами-побратимами

ТБИЛИСИ, 13 июля. /ТАСС/. Мэр Тбилиси Каха Каладзе и мэр Баку Эльдар Азизов подписали меморандум о признании столиц двух республик городами-побратимами. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси.

"Между нашими городами существовали длинные партнерские отношения. Я надеюсь, что меморандум внесет большой вклад в углубление многовековых отношений между Грузией и Азербайджаном, создаст условия для того, чтобы наши отношения стали более интересными и дружественными в разных сферах", - прокомментировал Каладзе подписание документа.

Меморандум охватывает сотрудничество городов в сферах культуры, искусства, туризма, урбанистической планировки, охраны окружающей среды, транспорта, информационных технологий, энергоэффективности и управления отходами.

Документ дает возможность сотрудничать столицам для углубления торговых и деловых отношений. "Меморандум, который мы подписали сегодня, будет способствовать еще большему укреплению наших отношений", - цитирует пресс-служба мэрии бакинского градоначальника.

Баку стал 21-м городом-побратимом для Тбилиси.