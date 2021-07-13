Глава Таджикистана и генсек ООН обсудили эскалацию ситуации в Афганистане

ДУШАНБЕ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обсудил во вторник с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем эскалацию ситуации в Афганистане, сообщила пресс-служба таджикского лидера.

"Отмечена важность всестороннего содействия в практическом старте межафганского переговорного процесса. В этой связи была подчеркнута важность продолжения тесной координации между заинтересованными сторонами в этой области", - говорится в сообщении.

Президент Таджикистана также "выразил уверенность в том, что Организация Объединенных Наций продолжит прилагать эффективные усилия для последовательного выполнения Повестки дня на период до 2030 года, ее целей в области устойчивого развития и других резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а также надлежащего реагирования и эффективного реагирования на них"

Эмомали Рахмон пригласил генерального секретаря ООН принять участие в юбилейном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится в сентябре в Душанбе.

5 июля пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана сообщил о переходе через приграничные участки на территорию страны 1 037 военнослужащих правительственных войск Афганистана, которые вынуждены были отступить в ходе вооруженных столкновений с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ). За последние две недели произошли уже несколько таких случаев. В пресс-центре отметили, что, исходя из принципа добрососедства и невмешательства во внутренние дела Афганистана, афганским военным разрешили перейти на таджикскую территорию.