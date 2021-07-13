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Зеленский и Си Цзиньпин обсудили реализацию инфраструктурных проектов на Украине

Президент Украины отметил важность участия китайских инвесторов в проектах по развитию морских портов, строительства и модернизации дорог

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого обсудил реализацию инфраструктурных проектов на Украине. Об этом сообщила во вторник пресс-служба офиса президента Украины.

"Зеленский отметил важность участия китайских инвесторов в реализации ряда проектов по развитию инфраструктуры морских портов, строительства и модернизации дорог, развития железных дорог и городской инфраструктуры и муниципального хозяйства", - говорится в сообщении. Председатель КНР, указали в пресс-службе Зеленского, отметил важность проекта "Большая стройка" и выразил готовность Китая сотрудничать в этом направлении.

Лидеры двух государств, по информации офиса украинского президента, также "договорились заключить соглашение о безвизовых поездках между Украиной и Китаем".

Стороны уделили внимание потенциалу сотрудничества в области торговли и возможности увеличения ее объемов. Зеленский выразил надежду, что Украина может стать "мостиком в Европу" для китайского бизнеса. "Во время разговора подтверждена заинтересованность в наращивании украинского экспорта в Китай и расширении сотрудничества в переработке украинской сельскохозяйственной продукции", - добавили в пресс-службе. Собеседники также затронули вопросы борьбы с вызовами, связанными с пандемией COVID-19.

Лидеры государств обменялись приглашениями осуществить визиты в удобное время.

Теги
УкраинаКитайСи ЦзиньпинЗеленский, Владимир Александрович
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