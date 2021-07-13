США призывают власти Кубы отказаться от попыток заглушить голоса протестующих

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Американская администрация призывает кубинские власти отказаться от попыток заглушить голоса участников акций протеста, происходящих в островном государстве. Об этом заявила во вторник заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Вчера [в понедельник] президент [США Джо Байден] признал, что на Кубе идут акции протеста, назвав их знаменательными и заявив, что кубинский народ требует свободы от авторитарного режима", - напомнила Жан-Пьер, беседуя с журналистами на борту самолета американского лидера, который отправился из Вашингтона в Филадельфию (штат Пенсильвания) с рабочей поездкой.

"Президент [Байден] подтвердил, что США твердо стоят с народом Кубы, отстаивающим свои универсальные права. Он также призвал правительство Кубы воздержаться от применения насилия и попыток заглушить голоса народа Кубы", - отметила представитель Белого дома.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.