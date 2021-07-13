В ЦИК заявили, что партия "Есть такой народ" победила на досрочных выборах в Болгарии

СОФИЯ, 13 июля. /ТАСС/. Партия "Есть такой народ" стала победителем на досрочных парламентских выборах в Болгарии. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по итогам обработки 100% протоколов к 20:30 (совпадает с мск) вторника.

По данным, опубликованным на официальном сайте ЦИК, за партию "Есть такой народ" отдали голоса 24,08% граждан (657 824 человека). На второй позиции находится партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил, за которую голосовали 23,51% (642 165). На третье место вышла Болгарская социалистическая партия - 13,39% голосов (365 695).

В новый созыв парламента также проходят партия "Демократическая Болгария" (12,64% - 345 329), Движение за права и свободы (10,71% - 292 439) и гражданская платформа "Встань. Мафия вон" (5,01% - 136 879).

Партия "Есть такой народ" уже в понедельник объявила о своих планах самостоятельно сформировать новое правительство Болгарии, что вызвало негативную реакцию со стороны оппонентов, которые в большинстве своем отказываются поддержать эту идею в парламенте, заявляя об отсутствии политического диалога.

Досрочные парламентские выборы состоялись в Болгарии в воскресенье, 11 июля, и прошли без серьезных нарушений. За 240 мест в 46-м созыве Народного собрания Болгарии (однопалатный парламент) боролись представители 23 партий и коалиций.