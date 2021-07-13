Пять стран присоединились к экономическим санкциям ЕС против Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Пять не входящих в Евросоюз государств присоединились к принятым 24 июня экономическим санкциям ЕС против Белоруссии. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Страны - кандидаты [на вступление в ЕС] Северная Македония, Черногория и Албания, а также государства европейской зоны свободной торговли - Исландия и Норвегия - присоединились к решению Европейского совета от 24 июня 2021 года о введении целевых экономических санкций в отношении Белоруссии. Евросоюз принял это решение к сведению и приветствовал его", - говорится в документе.

К настоящему моменту Евросоюз ввел четыре пакета индивидуальных санкций, под действие которых попали 166 физических и 15 юридических лиц Белоруссии, включая такие заводы, как МАЗ и БелАЗ. Всем фигурантам этого списка запрещен въезд в ЕС и доступ к европейским финансовым рынкам. С юридическими лицами европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо экономические отношения. Кроме того, страны ЕС отказались от полетов самолетов своих авиакомпаний над территорией Белоруссии, запретили белорусским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве ЕС и ввели в действие экономические секторальные санкции против Белоруссии, ограничив импорт ряда белорусских товаров.