В Белом доме заявили, что США объявят на днях о новых мерах борьбы с вирусами-вымогателями

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Американская администрация намерена объявить позднее на текущей неделе о новых мерах борьбы с хакерами, использующими компьютерные вирусы - вымогатели. Об этом сообщил во вторник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Позднее на этой неделе мы объявим о новых действиях, направленных на вирусы-вымогатели. За этим на следующей неделе последуют объявления о шагах, которые мы делаем, чтобы укрепить свою устойчивость в киберпространстве здесь, в Соединенных Штатах", - заявил советник американского лидера, выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной новым технологиям и вопросам безопасности. Никаких деталей Салливан не привел.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе СМИ приписывают атаку, совершенную на прошлой неделе на сети компании - производителя программного обеспечения Kaseya.

Президент России Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.