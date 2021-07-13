{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Госдепе заявили, что у Вашингтона и Москвы существуют сферы, где их интересы сходятся

В частности, стороны совместно работают над решением проблемы изменения климата, подчеркнул глава пресс-службы ведомства Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не считают секретом то, что у Вашингтона и Москвы могут найтись сферы, где интересы двух стран сходятся, и проблема изменения климата является одной из них. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Не является секретом то, что у нас есть глубокие разногласия с Российской Федерацией по целому ряду вопросов", - подчеркнул он. "Также не является секретом то <...>, что мы считаем, что найдутся определенные сферы, где наши интересы сходятся", - добавил Прайс.

"И [cпецпосланник президента США по климату Джон] Керри в настоящий момент проверяет предложение о возможности совместной работы над глобальным и экзистенциальным вызовом, который представляет собой изменение климата", - отметил представитель Госдепа.

Теги
СШАРоссия
Госдеп не исключает введения санкций из-за насилия со стороны противников ЛГБТ в Грузии
США призвали грузинское правительство провести расследование, "чтобы нападавшие предстали перед правосудием"
Госдеп не исключает введения санкций из-за насилия со стороны противников ЛГБТ в Грузии
Читать полностью