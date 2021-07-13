В Госдепе заявили, что у Вашингтона и Москвы существуют сферы, где их интересы сходятся

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не считают секретом то, что у Вашингтона и Москвы могут найтись сферы, где интересы двух стран сходятся, и проблема изменения климата является одной из них. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Не является секретом то, что у нас есть глубокие разногласия с Российской Федерацией по целому ряду вопросов", - подчеркнул он. "Также не является секретом то <...>, что мы считаем, что найдутся определенные сферы, где наши интересы сходятся", - добавил Прайс.

"И [cпецпосланник президента США по климату Джон] Керри в настоящий момент проверяет предложение о возможности совместной работы над глобальным и экзистенциальным вызовом, который представляет собой изменение климата", - отметил представитель Госдепа.