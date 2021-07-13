В Госдепартаменте заявили, что США следят за продвижением Ирана в ядерной программе

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты внимательно отслеживают продвижение Ирана в ядерной программе и учитывают это в вопросе возможного возвращения в русло Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Вопрос о том, когда Иран будет готов к седьмому раунду переговоров или готов достичь понимания о взаимном возвращении (Вашингтона и Тегерана) к соблюдению соглашения, необходимо адресовать Тегерану, а не нам, - сказал он. - Мы ясно заявили, что готовы к продолжению взаимодействия в рамках этих непрямых переговоров с Ираном. Мы готовы вернуться на седьмой раунд, но здесь нет закрепленных крайних сроков, которые мы сейчас предполагаем".

"Однако не секрет, что мы учитываем развитие Ираном ядерной программы в вопросе потенциального возвращения в СВПД. Мы очень внимательно следим", - отметил Прайс.

На прошлой неделе глава российской делегации на консультациях, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что дата начала седьмого раунда переговоров по СВПД еще не определена. Ранее он отмечал, что переговоры возобновятся, когда все государства-участники будут к ним готовы. При этом 6 июля Ульянов заявил о необходимости возобновления этих консультаций на фоне сообщений о том, что Иран собирается производить обогащенный до 20% металлический уран.

20 июня переговорщики по иранской ядерной сделке взяли перерыв в работе, чтобы провести консультации в своих столицах для подготовки к финальному раунду консультаций. Как отмечал постпред России, соглашение о восстановлении ядерной сделки находится в пределах досягаемости.

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде: снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, возвращения США в сделку. Представители государств - участников СВПД также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Все делегации сначала предполагали завершить работу в конце мая, а затем - в первых числах июня.