Байден призвал защищать демократию США не только от внешних, но и от внутренних угроз

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Американские демократические институты сталкиваются с угрозами не только извне, но и внутри страны, заявил во вторник президент США Джо Байден. Он при этом утверждал, что поднимал тему защиты избирательной системы страны от внешнего воздействия в том числе в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы должны укреплять нашу избирательную систему и противостоять угрозам подрывной деятельности [против] выборов, [которые идут] не только извне, о чем я говорил с Путиным, но и изнутри", - заявил американский лидер. Он выступал в Национальном центре конституции в Филадельфии (штат Пенсильвания) с большой речью, посвященной защите избирательных прав в США. Филадельфия неслучайно была выбрана Байденом в качестве места для выступления: именно в этом городе были подписаны в свое время Декларация независимости и Конституция США.

"Мне не доставляет удовольствия произносить это. Я никогда на протяжении своей [политической] карьеры не думал, что мне придется это говорить. Но я дал присягу вам и Господу, что буду поддерживать и защищать конституцию. Это клятва, которая формирует святую обязанность защищать Америку от всех угроз - как внешних, так и внутренних. Нападение на свободные и справедливые выборы является именно такой угрозой. В буквальном смысле слова. Я уже это говорил", - отметил он.

Угрозы внутри страны

Хотя Байден напрямую не упоминал во время выступления своего предшественника на посту главы государства, из его уст неоднократно звучала критика в адрес бывшего президента Дональда Трампа и его сторонников, заявлявших о фальсификациях со стороны демократов на выборах, состоявшихся в США в ноябре прошлого года.

"Ни одни другие выборы не подвергались такому тщательному изучению и не проводились по таким высоким стандартам. <...> В Америке, если вы проигрываете, вы принимаете этот результат. Вы следуете конституции. Вы пытаетесь снова. Вы не называете факты ложными. <...> Это не искусство управления государством. Это эгоизм", - заявил Байден. "Большая ложь", - сказал он, имея в виду утверждения его политических оппонентов о том, что выборы не были честными.

Байден также подверг критике некоторых республиканцев, которые, по его мнению, продвигают законопроекты, направленные на то, чтобы "усложнить голосование для американцев". "Только в этом году 17 штатов ввели в действие - не просто предложили, а ввели в действие - 28 новых законов, которые усложняют голосование для американцев. Это не говоря о почти 400 дополнительных законопроектах, которые республиканцы в законодательных собраниях [разных] штатов пытаются принять. <...> Хотя это масштабное нападение на избирательные права не является беспрецедентным, оно принимает новые и <...> вредоносные формы", - считает хозяин Белого дома.

Он также заявил о важности принятия законопроекта о реформе некоторых положений американской избирательной системы - For The People Act ("Закон для народа"). Свою версию этого законопроекта Палата представителей Конгресса США приняла в марте, однако в Сенате инициатива не прошла процедурное голосование из-за противодействия со стороны республиканцев. "Мы должны принять For The People Act", - призвал Байден, пообещав подписать законопроект в случае его одобрения Конгрессом.

"Услышьте меня ясно: в Америке сегодня разворачивается нападение, предпринимается попытка подавить и подорвать право голосовать на свободных и справедливых выборах. Нападение на демократию, нападение на свободу, нападение на то, кем мы являемся [по своей природе], кем мы являемся как американцы", - сказал глава Белого дома. По его мнению, угроза нависла над "самой основой" страны.

"Мы сталкиваемся с самым значительным испытанием нашей демократии со времен Гражданской войны. Это не преувеличение. Со времен Гражданской войны (1861-1865 годы). Конфедераты тогда не штурмовали Капитолий, как это сделали 6 января [2021 года] мятежники. Я говорю это не для того, чтобы встревожить вас. Я говорю это, поскольку вы должны быть встревожены", - добавил президент США.