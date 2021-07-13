В Госдепартаменте сообщили, что США ведут с Ираном переговоры о задержанных гражданах

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты проводят с Ираном непрямые, но активные переговоры по вопросу освобождения задержанных граждан. Об этом сообщил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы ведем непрямые, но активные обсуждения <...> по вопросу освобождения американцев, которые неправомерно задержаны, долгое время лишены свободы", - сказал он. По словам Прайса, данные консультации идут независимо от переговоров в рамках возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.

"Мы работаем с нашими союзниками, многие из них также имеют граждан, которые произвольно и неправомерно удерживаются иранским правительством. Иран неправомерно удерживает американских граждан для того, чтобы иметь рычаг политического воздействия, - сказал Прайс. - Это вопиюще".