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В Госдепартаменте сообщили, что США ведут с Ираном переговоры о задержанных гражданах

Республика неправомерно удерживает американцев, чтобы иметь рычаг политического воздействия, отметил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты проводят с Ираном непрямые, но активные переговоры по вопросу освобождения задержанных граждан. Об этом сообщил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы ведем непрямые, но активные обсуждения <...> по вопросу освобождения американцев, которые неправомерно задержаны, долгое время лишены свободы", - сказал он. По словам Прайса, данные консультации идут независимо от переговоров в рамках возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.

"Мы работаем с нашими союзниками, многие из них также имеют граждан, которые произвольно и неправомерно удерживаются иранским правительством. Иран неправомерно удерживает американских граждан для того, чтобы иметь рычаг политического воздействия, - сказал Прайс. - Это вопиюще".

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