Блинкен: США примут меры против хакеров в РФ, если Москва этого не сделает

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. США четко заявили России, что примут меры против хакеров на российской территории, если этого не сделает Москва. Соответствующие высказывания сделал во вторник госсекретарь Энтони Блинкен на конференции в Вашингтоне, посвященной новым технологиям и вопросам безопасности.

"Мы работаем над объединением союзников, чтобы коллективно реагировать на злонамеренную деятельность других в киберсфере. Это имело место после взлома компании SolarWinds", - отметил он. По словам госсекретаря, 22 страны поддержали версию США о якобы причастности к атаке России. "Это важно, поскольку, когда мы говорим единым голосом, мы более эффективно сдерживаем будущие нападения", - добавил он.

"В ходе нашего взаимодействия с Россией наш сигнал ясен: страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер. Если они этого не сделают, мы сделаем", - сказал госсекретарь. Блинкен заявил, что США наращивают свои дипломатические средства для противодействия транснациональной киберпреступности.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стояла преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Этой же группе СМИ приписывают атаку, совершенную в начале июля на сети Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию. Песков также отмечал, что американская сторона не направляла Кремлю каких-либо запросов в связи с атакой на Kaseya.