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Акции протеста на Кубе

Глава МИД Кубы заявил, что США несут ответственность за протесты на острове

Бруно Родригес Паррилья отметил, что в беспорядках участвовали "те, кто передвигаются на автомобилях с дипломатическим статусом, те, кто встречаются с американскими дипломатами, те, кто постоянно посещают дипломатические учреждения"
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья AP Photo/Mark Lennihan
Описание
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья
© AP Photo/Mark Lennihan

ГАВАНА, 14 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во вторник заявил, что власти США напрямую вовлечены в организацию воскресных протестов в республике.

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"Обвиняю правительство США в том, что оно напрямую вовлечено и несет значительную ответственность за события, произошедшие 11 июля", - сказал глава МИД в ходе пресс-конференции.

"11 июля [в протестах] участвовали те, кого в США назвали бы "агентами иностранной державы", те, кто получают финансирование и инструкции [из-за] рубежа, те, кто передвигаются на автомобилях с дипломатическим статусом, те, кто встречаются с американскими дипломатами, те, кто постоянно посещают дипломатические учреждения, и те, кто постоянно подстрекают к действиям против конституционного устройства и законов Кубы", - заявил министр. По его словам, в беспорядках участвовали также "лица с криминальным прошлым и маргиналы".

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.

Теги
СШАКубаАкции протеста на Кубе
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