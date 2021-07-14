СМИ: в Марокко из 9 млн вакцинированных коронавирусом заразились 0,03%

РАБАТ, 14 июля. /ТАСС/. Только 0,03% от 9 млн вакцинированных двумя дозами препарата в Марокко заразились коронавирусом. Об этом заявил газете Al Messa в среду президент Национальной профсоюзной коллегии частных врачей-специалистов, член Научного комитета по вакцинации королевства Мулай Саид Афиф.

"Из более чем 9 млн человек, получивших две дозы вакцины, коронавирусом заразились только 3 400 человек, или 0,03%", - отметил он.

"Большинство (98%) из тех, кто заразился коронавирусом после получения двух доз вакцины, перенесли заражение в легкой форме. Доля серьезных случаев минимальна", - цитирует газета Афифа.

"Статистика серьезных случаев и смертей от COVID-19 обнадеживает. Это говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в Марокко находится под контролем. Вместе с тем вызывает беспокойство распространение новых штаммов", - добавил он, призвав граждан страны "участвовать в вакцинации для защиты своего здоровья и здоровья своих соотечественников". "Вакцинация - единственный способ положить конец пандемии", - подытожил Афиф.

В режиме санитарного ЧП

По данным на вечер 13 июля, в Марокко общее число инфицированных превысило 545 тыс. С 2 марта 2020 года, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 9 395 человек, выздоровели более 526 тыс. пациентов.

Ранее правительство Марокко снова продлило действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению коронавируса. Он будет действовать до 10 августа.

28 января король Марокко Мухаммед VI дал старт национальной кампании вакцинации населения от коронавируса. В соответствии с указаниями монарха вакцинация бесплатная для всех граждан, а также постоянно проживающих в стране иностранцев. Она коснется 80% населения Марокко (около 30 млн человек). К настоящему времени в королевстве вакцинированы более 10,71 млн человек, при этом свыше 9,40 млн из них введены два компонента вакцины.