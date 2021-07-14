СМИ: ФБР ведет расследование против компании в США из-за поставок продукции в Москву

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) и федеральные прокуроры США ведут расследование в отношении компании Intertech Corporation из штата Нью-Гэмпшир из-за подозрений в "преднамеренной фальсификации" документов для отправки своей продукции в Москву. Как утверждает во вторник информационный портал The Daily Beast , в распоряжении которого оказались судебные документы по делу, одним из конечных получателей товаров якобы могла быть Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Согласно этим документам, следователи подозревают компанию в том, что она "преднамеренно фальсифицировала сопроводительные документы на товар, избегала и обходила экспортные ограничения и маскировала конечных пользователей" некоего лабораторного оборудования, которое поставлялось в Россию. Согласно этим данным, речь идет о пяти партиях товаров, отправленных в период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года.

По информации издания, американская компания связана с российской фирмой "Интертек инструментс", которую Министерство торговли США в марте внесло в свой черный список вместе с еще восьмью компаниями из РФ и 27-м Научным центром Минобороны РФ. Как утверждалось в распространенном тогда заявлении Минторга, фигуранты ограничительного списка были причастны к "российским программам оружия массового уничтожения и деятельности в сфере химического оружия".

The Daily Beast отмечает, что никаких официальных обвинений в адрес компании и ее сотрудников выдвинуто не было. Также остается не ясным, какие именно товары, по версии ФБР, Intertech поставляла в Россию.

В марте Министерство торговли США внесло в свой черный список 27-й Научный центр Минобороны РФ, российские компании "Химмед", "Фемтеко", "Интерлаб", "Лабинвест", "Аналит продактс", "Интертек инструментс", Pharmcontract, Rau Farm и "Регионснаб", а также германские компании ChimConnect Gmbh, Pharmcontract, Riol-Chemie и швейцарскую ChimConnect AG. Попадание в список означает введение дополнительных лицензионных требований относительно экспорта, реэкспорта и передачи технологий.