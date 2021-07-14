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Акции протеста на Кубе

Губернатор Флориды предложил США предоставить кубинцам доступ в интернет на фоне протестов

Рон Десантис считает, что кубинские власти "отключили интернет" в стране, чтобы пресечь акции протеста

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Губернатор Флориды Рон Десантис во вторник предложил американским компаниям в свете протестов на Кубе предоставить жителям островного государства доступ к интернету. Его слова привела газета​​​​​​​ Miami Herald.

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Десантис на состоявшейся в Майами (штат Флорида) встрече с законодателями и представителями общественности выступил с утверждением, что кубинские власти "отключили интернет" в стране, чтобы пресечь акции протеста. "Думаю, одна из вещей, которые мы должны иметь возможность сделать вместе с нашими частными компаниями <...>, - это предоставить какой-то доступ к интернету через спутник", - сказал губернатор. Он отметил, что во Флориде работают компании, у которых есть такие возможности.

Губернатор сообщил, что проведет консультации с представителями бизнеса. Как он пояснил, они обсудят, "какие имеются возможности" для этого. Во Флориде проживает много выходцев с Кубы.

Ранее министр иностранных островного государства Бруно Родригес Паррилья заявил, что США напрямую вовлечены в организацию воскресных протестов в республике. По его словам, в беспорядках участвовали также "лица с криминальным прошлым и маргиналы".

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.

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СШАКубаАкции протеста на Кубе
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