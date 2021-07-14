СМИ: суд Австралии снял обвинения с женщины, якобы втыкавшей иглы в клубнику в 2018 году

СИДНЕЙ, 14 июля. /ТАСС/. Городской суд Брисбена освободил 50-летнюю Ми Ут Чинь, которую обвиняли в том, что она втыкала швейные иглы в клубнику, поставляемую в магазины страны в 2018 году. Как сообщила в среду телерадиокорпорация ABC , сторона обвинения приняла решение прекратить процесс.

По словам судьи Майкла Бирна, сторона обвинения отказалась от всех претензий в адрес Ми Ут Чинь. "Теперь вы свободны и можете покинуть зал суда", - сказал он. Это решение поставило точку в почти трехлетнем расследовании случаев умышленной порчи продуктов, зафиксированных в Австралии осенью 2018 года и ставших причиной кризиса в сельскохозяйственной отрасли страны, понесшей убытки в размере 160 млн австралийских долларов ($120 млн).

Расследование инцидентов с иглами в ягодах и фруктах началось в Австралии 13 сентября 2018 года, после того как на территории штата Квинсленд было зафиксировано несколько случаев обнаружения иголок в клубнике, реализуемой в магазинах. Позже иглы и булавки были найдены в клубнике на территории шести австралийских штатов. Всего полиция Австралии зарегистрировала 230 сообщений об обнаружении игл в свежих фруктах и ягодах.

В ходе расследования, продолжавшегося почти два месяца, была арестована сотрудница одной из клубничных ферм в штате Квинсленд Ми Ут Чинь, которая 11 ноября 2018 года впервые предстала перед судом по обвинению в семи эпизодах умышленного повреждения продуктов. Во время первого слушания судья отказал ей в освобождении под залог, посчитав не до конца ясными ее мотивы при совершении преступлений, однако позднее он поменял свое решение, посчитав, что обвиняемая не представляет опасности для общества.