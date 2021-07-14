В Великобритании заявили о готовности сотрудничать с талибами, если они придут к власти

ТАСС, 14 июля. Правительство Великобритании будет сотрудничать с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ), если они войдут в состав правительства Афганистана. Соответствующее заявление сделал во вторник в интервью газете Daily Telegraph министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Как отметил Уоллес, Великобритания согласится с таким положением дел в Афганистане, если будут соблюдены определенные международные обязательства. "Каким бы ни был состав правительства, при условии, что оно будет придерживаться определенных международных норм, правительство Великобритании будет с ним работать", - заявил глава оборонного ведомства.

По его мнению, талибы не будут совершать ошибок прошлого. Они хотят международного признания, а для этого необходимо быть сторонником мира.

Также Уоллес призвал президента Афганистана Ашрафа Гани и талибов начать сотрудничать, чтобы восстановить стабильность в стране после десятилетий конфликта.

Столкновения между правительственными силами и талибами активизировались после заявления президента США Джо Байдена. 14 апреля он объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на 6 июля США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. В то же время афганские официальные лица неоднократно сообщали о том, что "Талибан" наращивает темпы наступления.